«Дергали за руки, вымогали деньги»: в Новосибирске двое мужчин напали на местную жительницу

Жительница Новосибирска подверглась нападению со стороны двух мужчин. Фото: стоп-кадры из видео Артура

Жительница Новосибирска подверглась нападению со стороны двух мужчин. О произошедшем в группе «АСТ-54» рассказал сын женщины по имени Артур.

По словам сибиряка, все произошло утром 28 июня.

− в 10:30 двое отморозков напали на мою маму возле гаража. Они дергали ее за руки, вымогали деньги, − поделился подробностями Артур.

Женщина достала телефон, чтобы позвонить в полицию. Один из злоумышленников выбил смартфон у нее из рук.

Артур отметил, что телефон марки «Самсунг» упал и разбился. Сумма ущерба составляет более 100 тысяч рублей.

После этого хулиганы сели в тонированную машину без номеров и уехали в неизвестном направлении. В четверг, 29 июня, пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее КП-Новосибирск рассказала о еще одном шокирующем нападении на женщину.

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