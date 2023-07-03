«Продавали в Казахстане»: в прокуратуре прокомментировали приговор банде угонщиков дорогих авто в Новосибирске

Угнанные авто продавали в Казахстане. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Трое новосибирцев получили сроки за хищение дорогих авто, которые продавали в Казахстане. Подсудимые угоняли автомобили с 2020 по 2021 годы.

По данным следствия, трое жителей Новосибирска от 46 до 57 лет похитили 7 автомобилей. В ночное время подсудимые вскрывали авто с помощью электронных устройств, так называемых «грабберов». Затем дорогие автомобили перегоняли и продавали в Казахстане.

Всего доказано хищение 7 автомобилей: Kia Optima, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus RX, Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570. Ущерб составил около 16 млн рублей. Один из фигурантов дела был ранее судим.

- Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев строгого режима, 7 лет и 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова.

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