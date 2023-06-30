За два дня в Новосибирске задержали 10 подростков: они похищали сладости и онигири

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

28 июня в 15.09 бойцы ГБР-73 задержали в супермаркете Ленинского района 10-летнего мальчика, похитившего упаковку мармелада. Приехавшая на место происшествия мама ребенка настояла на вызове полиции. Вместе с правоохранителями и сыном она направилась разбираться по факту хищения в райотдел.

В это же самое время в другом магазине Ленинского района бойцы ГБР-11 задержали еще двух мальчишек 8 и 9 лет, укравших конфеты и жевательные резинки. Как и в предыдущем случае, на место происшествия приехали родители детей и сотрудники полиции. Все вместе они проследовали в РОВД.

В 17.33 этого же дня в Кировском районе Новосибирска за кражу японского снека онигири была задержана 16-летняя девочка. Ее мама не захотела привлекать к инциденту полицейских и сразу предложила возместить причиненный торговому учреждению ущерб. После оплаты стоимости сэндвича она и задержанная дочь были отпущены.

29 июня бойцами ГБР ГВАРДИИ за совершение краж из магазинов Заельцовского района были задержаны шестеро школьников: в 17.59 - молодой человек 18 лет, похитивший пользующийся, видимо, повышенным спросом онигири, в 19.59 - две девочки 10 и 11 лет, укравшие шоколадки и чупа-чупсы, а в 20.17 - целая «организованная преступная группа» малолетних бандитов, похитившая из магазина конфеты и мармелад. Как выяснилось, у трех задержанных «гвардейцами» похитителей (мальчики 10, 12 и 13 лет) во время кражи были четко распределенные роли: один - осуществлял наблюдение, второй - отвлекал продавца, третий - воровал. Детей забрали и увезли по домам вызванные на место происшествия родители, которые возместили причиненный магазину ущерб.

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ отметили, что число совершаемых школьниками правонарушений традиционно увеличивается во время каникул, когда дети и подростки, не занятые учебой, организуют свой досуг самостоятельно и зачастую предоставлены сами себе.