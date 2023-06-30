Производитель приборов ночного видения ускорил темпы выпуска продукции

Фото: Пресс-служба Агентства инвестиционного развития НСО

«Экран ФЭП» производит электронно-оптические преобразователи (ЭОП) нескольких поколений и выпускает собственную линейку приборов ночного видения. Сотрудники предприятия и эксперты Регионального центра компетенций АИР НСО провели работу по сокращению потерь и оптимизации производства ЭОП, использующихся в гражданской продукции и военной технике.

За полгода с помощью инструментов бережливого производства в пилотном потоке удалось увеличить выработку каждого сотрудников на 27% в смену - с 0,59 штук до 0,75 штук и на 30% уменьшить время производственного процесса за счёт сокращения потерь, связанных с ожиданиями на участке испытаний.

Фото: Пресс-служба Агентства инвестиционного развития НСО

- В этом году наше предприятие исполняет государственный оборонный заказ, и мы наращиваем эффективность на всех этапах производства. Внедрение бережливых технологий позволило нам оптимизировать ряд процессов, на четверть увеличить выпуск ЭОП на базе третьего поколения - за весь 2022 год мы выпустили 670 приборов, а с начала года до сегодняшнего дня уже более 900, повысить эффективность работы каждого сотрудника и благодаря этому высвободить нескольких человек для другой работы, - говорит генеральный директор ЗАО «Экран ФЭП» Александр Дёмин.

Для того, чтобы снизить потери и оптимизировать маршруты движения продукции и персонала, на участке испытаний переместили рабочие места, организовали их и места хранения по системе 5С. Также на этом участке организовали работу по поточному принципу. Кроме того, сотрудники предприятия разработали ряд приспособлений, чтобы сократить затрачиваемое время на проведение измерений - это позволило сэкономить до трёх часов в смену.