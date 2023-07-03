«Достал нож, размахивал»: в Новосибирске продавец простил магазинного вора за угрозу убийством на глазах прохожих

Продавец хотел остановить воришку, а тот достал нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 23-летний продавец супермаркета простил магазинного воришку за угрозу убийством. Конфликт случился 19 сентября 2022 года в продуктовом магазине на улице Нарымская, 19.

По данным следствия, 50-летний мужчина пришел магазин в нетрезвом виде и стащил бутылку виски. Молодой продавец попытался пресечь кражу и побежал за воришкой. У дома на Нарымской, 21 мужчина достал нож и стал размахивать с криками: «Я тебя порешу». На глазах прохожих он скрылся с украденным алкоголем.

Полиция установила личность подозреваемого и задержала его.Следователи возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Дебоширу грозило до пяти лет лишения свободы, но потерпевший его простил.

- Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон. Обвиняемый извинился перед всеми участниками процесса, возместил моральный вред потерпевшему. Ранее мужчина не был судим, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

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