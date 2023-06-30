«Поранила мордочку, пытаясь выбраться»: под Новосибирском спасли косулю, застрявшую в заборе школы

Под Новосибирском спасли косулю, застрявшую в заборе школы. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО.

В Куйбышеве Новосибирской области косуля застряла в заборе школы № 3. Местные жители и рабочие несколько раз вызволяли ее из плена. Но напуганная лесная гостья снова застревала между железными прутьями.

– На место ЧП вызвали спасателей Куйбышевского ПСО. Они освободили косулю и отвезли на территорию поисково-спасательного отряда, – рассказали в Аварийно-спасательной службе НСО.

Косулю поместили в вольер, предназначенный для служебных собак. Дальнейшую судьбу животного решат охотоведы и полицейские.

– Косуля очень напугана. Она травмировала мордочку, пытаясь выбраться из забора, – рассказал старший дежурной смены Куйбышевского ПСО Алексей Захарченко.

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