В Новосибирске 31-летний мотоциклист погиб, врезавшись в грузовик

Мужчина на мотоцикле «Хонда» погиб на месте. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В пятницу, 30 июня, в Ленинском районе Новосибирска произошло страшное ДТП. Мотоциклист погиб, врезавшись в грузовик.
Автомобиль МАЗ двигался по улице Станционной со стороны Бетонного переезда. Напротив дома № 43 он начал совершать разворот, чтобы поехать в обратном направлении.
Во время выполнения маневра грузовик столкнулся с мотоциклом «Хонда».
Фура совершала разворот и столкнулась с мотоциклом. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
− В результате ДТП водитель мотоцикла − мужчина 1992 года рождения, получил травмы, не совместимые с жизнью, − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
На месте происшествия работают наряд ДПС и следственно-оперативная группа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер