В Новосибирске 31-летний мотоциклист погиб, врезавшись в грузовик

Мужчина на мотоцикле «Хонда» погиб на месте. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В пятницу, 30 июня, в Ленинском районе Новосибирска произошло страшное ДТП. Мотоциклист погиб, врезавшись в грузовик.

Автомобиль МАЗ двигался по улице Станционной со стороны Бетонного переезда. Напротив дома № 43 он начал совершать разворот, чтобы поехать в обратном направлении.

Во время выполнения маневра грузовик столкнулся с мотоциклом «Хонда».

Фура совершала разворот и столкнулась с мотоциклом. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

− В результате ДТП водитель мотоцикла − мужчина 1992 года рождения, получил травмы, не совместимые с жизнью, − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

На месте происшествия работают наряд ДПС и следственно-оперативная группа.

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