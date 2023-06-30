Под Новосибирском пожарные спасли из задымленного подъезда 10 человек

В Барабинске Новосибирской области в одном из подъездов пятиэтажки произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Барабинске Новосибирской области в одном из подъездов пятиэтажки произошел пожар. Едкий дым быстро заполонил все пространство. Помощь понадобилась 10 местным жителям.

ЧП произошло в четверг, 29 июня, на улице Карла Маркса. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, загорелся электрощиток на третьем этаже.

Лестничная клетка была полностью задымлена. В доме оставались люди, которые не имели возможности самостоятельно эвакуироваться.

− Пожарные МЧС России при помощи спасательных устройств эвакуировали на свежий воздух 10 человек. Никто из них не пострадал, − рассказали в МЧС.

Пожар потушили за семь минут. По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрощитка.

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