В Новосибирске будут судить мастера участка, по вине которого произошел пожар в жилом доме

Пожар в многоквартирном доме произошел из-за утечки газа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске перед судом предстанет мастер участка, который допустил утечку газа в трубе газопровода. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Обвиняемый − мастер производственного участка одного из акционерных обществ города. В его обязанности входило соблюдение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта и контроль за действиями обслуживающей организации.

В ноябре прошлого года мужчина не обследовал опасный производственный объект. В результате произошла утечка газа. Это привело к пожару в многоквартирном доме в Первомайском районе и уничтожению имущества местных жителей.

В отношении мастера участка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 217 УК РФ – «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

− Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, − отметили в СК.

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