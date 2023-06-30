В Новосибирск в начале июля вернется жара до +30 градусов

Жара до +30 градусов вернется в Новосибирск в начале июля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жара до +30 градусов вернется в Новосибирск в начале июля. Это следует из прогноза, опубликованного сервисом Gismeteo.
Выходные 1 и 2 июля выдадутся теплыми – в субботу будет около +21, в воскресенье – до +25 градусов.
С 3 по 5 июля обещают до +23, 6-го числа столбик термометра поднимется до отметки +25. При этом синоптики прогнозируют дожди и грозы.
В пятницу, 7 июля, воздух прогреется до +30 градусов. Снова прольются дожди.
Ранее КП-Новосибирск опубликовала прогноз погоды на июль 2023 года.
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