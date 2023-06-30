Кричала: «Помогите!», а люди проходили мимо: двое неизвестных напали на женщину в Новосибирске

Инцидент произошел средь бела дня. Фото: стоп-кадр из видео «Инцидент Новосибирск»

На Затулинке двое неизвестных напали на женщину. Инцидент произошел средь бела дня в среду, 28 июня.

Запись с камеры видеонаблюдения появилась в группе «Инцидент Новосибирск». На ней видно, что мужчины тащат свою жертву со словами «Давай, пошли».

Женщина несколько раз крикнула «Помогите!», что вывело злоумышленников из себя. В какой-то момент один из нападавших достал перцовый баллончик и распылил его в лицо сибирячке.

Что интересно – все это время рядом с ними стоял автомобиль. Женщина вырвалась и попросила помощи у водителя иномарки. Однако ей помешали подбежавшие к машине мужчины.

− Брат, гони отсюда. Гони, гони, газуй!, − приказал один из нападавших водителю, после чего тот просто уехал, бросив сибирячку в беде.

Спустя некоторое время отморозки повалили женщину на землю. Один из них нанес жертве несколько ударов. Мимо проходили люди, но никто не помог бедной женщине.

Как сообщил автор публикации, нападавших в итоге задержала полиция. КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по региону, ответ будет позже.

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