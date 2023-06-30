В Новосибирске вынесли приговор банде, похитившей дорогие авто на 15 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске Заельцовский районный суд вынес приговор банде автопохитителей. В 2020 году, в период со 2 августа по 29 августа, они украли несколько дорогостоящих машин. Сделали это для того, чтобы продать их. Среди похищенных были «Тойота», «Лексус», «Хендай», «Киа». Общий ущерб от преступлений превысил 15 млн рублей.

По данным суда, в группировку входили трое мужчин – Заузолков, Заржецкий и Семенов. Всем им вменяли кражу, совершенную организованной группировкой, в особо крупном размере. А Семенова также обвинили в использовании заведомо подложного государственного регистрационного знака, в целях сокрытия совершения преступления.

Заузолкова приговорили к 9,6 годам в колонии строгого режима, Заржецкого – к 7 годам в колонии общего режима. Семенова отправили в колонию общего режима на 8,6 лет.

Приговор еще не вступил в силу.

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