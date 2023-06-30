Мёртвую женщину нашли в запертой квартире на Московской улице в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Октябрьском районе Новосибирска соседи и родственники не могли достучаться и дозвониться до пенсионерки. Она не открывала дверь и не отвечала на звонки. Взволнованные новосибирцы вызвали спасателей.
– Вызов на улицу Московская поступил утром 29 июня. Заблокированную дверь открыли. В помещении нашли женщину без признаков жизни, - говорится в сводке МАСС.
Пенсионерку 1946 года рождения передали полицейским и бригаде медиков. Причину смерти установит экспертиза.
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