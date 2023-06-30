В Новосибирске хотят организовать бессветофорное движение до Академгородка

В мэрии планируют организовать бессветофорное движение до Академгородка. Фото: Анатолий Локоть

В мэрии планируют организовать бессветофорное движение до Академгородка. Об этом в своем телеграм-канале написал Анатолий Локоть.

В четверг, 29 июня, глава Новосибирска выступил на X Международном сибирском транспортном форуме. Там Анатолий Локоть представил концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Градоначальник отметил, что в будущем предстоит решить актуальную проблему – избавить Новосибирск от постоянных пробок. Одним из решений станет организация непрерывного бессветофорного движения.

Речь об участке от площади Инженера Будагова практически до самого Академгородка.

− Проект включает развязку заезда на Октябрьский мост со стороны улицы Большевистской и южный съезд с него со строительством путепровода в створе улицы 2-й Обской, − написал мэр Новосибирска.

Улица Зыряновская станет дублером Большевистской. В рамках реализации проекта предусмотрено строительство развязки на пересечении с улицей Восход и реконструкция путепровода через ж/д пути.

Также необходимо сделать развязку на пересечении Бердского шоссе с улицей Одоевского − в два уровня с путепроводом над железной дорогой и Старым шоссе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber