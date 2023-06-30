Поиски 77-летней дачницы в белых туфлях завершились под Новосибирском. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирской области завершились поиски 76-летней Натальи Бройтман. Женщина бесследно исчезла в дачном поселке Кудряшовский 29 июня. О завершении поисков сообщили волонтеры:

– Найдена. Жива, – кратко проинформировали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

При каких обстоятельствах нашли женщину, волонтеры не уточнили.

Ранее сообщалось, что пенсионерка, пропавшая в дачном поселке, была одета в бежевую куртку и белые туфли.

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