В Новосибирске спасатели вытащили ребенка из запертой машины

В Новосибирске ребенок возрастом 1,5 года оказался в запертой машине. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске ребенок возрастом 1,5 года оказался в запертой машине. Родители не смогли самостоятельно вытащить свое чадо из салона и вызвали спасателей.

Инцидент произошел в четверг вечером, 29 июня. Автомобиль стоял на улице Добролюбова в Октябрьском районе города.

− Двери заблокированы. Доступ к ребенку 2021 года рождения обеспечен, − рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Малыша передали родителям. Помощь врачей ребенку не потребовалась.

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