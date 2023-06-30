В сквере «Водник» в Новосибирске демонтируют детскую площадку

Так будет выглядеть новая площадка. Фото: Зеленый Новосибирск

В пятницу, 30 июня, в Железнодорожном районе Новосибирска демонтируют детскую площадку, расположенную в сквере «Водник». Об этом сообщили в мэрии города.

− В результате обследования детских площадок, закрепленных за МАУ «Горзеленхоз», ФБУ «Новосибирский ЦСМ» выдана справка о необходимости демонтажа элементов оборудования детской площадки, расположенной на территории сквера «Водник», − говорится в публикации.

Причина в том, что площадка не соответствует требованиям ГОСТ.

Новая детская площадка появится в сквере до 1 сентября 2023 года.

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