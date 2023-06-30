В Советском районе Новосибирска после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу

Дорогу на улице Пирогова в Новосибирске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО
Дорогу на улице Пирогова в Новосибирске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проезжая часть была в плохом состоянии. На ней «красовались» многочисленные выбоины и колеи. Верхний слой дорожного покрытия разрушался, что доставляло немало неудобств водителям.
Прокуратура Советского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
− Прокурором по фактам выявленных нарушений внесены представления руководителю учреждения дорожно-эксплуатационного управления и директору подрядной организации, − говорится в публикации.
Только после этого дорогу отремонтировали в соответствии с ГОСТом.
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