В Советском районе Новосибирска после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу

Дорогу на улице Пирогова в Новосибирске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО

Дорогу на улице Пирогова в Новосибирске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проезжая часть была в плохом состоянии. На ней «красовались» многочисленные выбоины и колеи. Верхний слой дорожного покрытия разрушался, что доставляло немало неудобств водителям.

Прокуратура Советского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

− Прокурором по фактам выявленных нарушений внесены представления руководителю учреждения дорожно-эксплуатационного управления и директору подрядной организации, − говорится в публикации.

Только после этого дорогу отремонтировали в соответствии с ГОСТом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber