Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 1:08

В Советском районе Новосибирска после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу

Она была в плохом состоянии
Анастасия ХРОМЫХ
Дорогу на улице Пирогова в Новосибирске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО

Дорогу на улице Пирогова в Новосибирске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО

Дорогу на улице Пирогова в Новосибирске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проезжая часть была в плохом состоянии. На ней «красовались» многочисленные выбоины и колеи. Верхний слой дорожного покрытия разрушался, что доставляло немало неудобств водителям.

Прокуратура Советского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

− Прокурором по фактам выявленных нарушений внесены представления руководителю учреждения дорожно-эксплуатационного управления и директору подрядной организации, − говорится в публикации.

Только после этого дорогу отремонтировали в соответствии с ГОСТом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber