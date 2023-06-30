ГИБДД разыскивает самокатчика, сбившего пенсионерку в Новосибирске

В Новосибирске разыскивают подростка-самокатчика, который сбил пенсионерку у остановки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске разыскивают подростка-самокатчика, который сбил пенсионерку у остановки. После инцидента 86-летнюю женщину пришлось госпитализировать.

ЧП произошло вечером 23 июня. Подросток вместе с друзьями ехал по улице Кошурникова, рассказали в городской Госавтоинспекции. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, двое ребят проехали мимо стоявшей группы людей. Виновник ДТП же по какой-то причине влетел в ожидавших общественный транспорт новосибирцев.

После столкновения пенсионерка рухнула на асфальт. Какие травмы получила бабушка – неизвестно.

Если вы владеете информацией по данному ДТП, позвоните по телефону 232-23-35, 8-952-920-74-30 (отдел розыска) или 232-23-21 (дежурная часть).

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