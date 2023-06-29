Депутаты Заксобрания Новосибирской области выполнили наказов почти на 22 миллиарда рублей

Комиссия Заксобрания Новосибирской области по наказам избирателей подвела итоги за 2022 год. Фото: Заксобрание НСО

Комиссия Заксобрания Новосибирской области по наказам избирателей подвела итоги за 2022 год.

Отчет о выполнении наказов депутатам представил заместитель министр экономического развития региона Виталий Шовтак. Он сообщил, за 2022 год в области реализовано 1865 наказов — на сумму 21, 7 миллиард рублей. Количество выполненных наказов увеличилось на 46% в сравнении с запланированными, на 26% возросло финансирование. Лидером по объему финансирования стало образование (26, 9%). На втором месте дорожная инфраструктура — 24%, на третьем — здравоохранение (21, 4%). Далее: ЖКХ (16, 5%) и культура (3, 9%). По количеству выполненных наказов лидирующие отрасли ЖКХ — 35, 7%, образование — 20, 4%, дорожная инфраструктура — 18%.

— Идем хорошо. Но мы не увидели в отчете 395 наказов по разным округам области, — обратился к заместителю министра председатель комиссии по наказам Дмитрий Козловский. — Где эти наказы? И второе — в «листе ожидания» 425 наказов на сумму 14 миллиардов рублей. Это невыполненные наказы 2021-2022 годов. И 2020 года также. Что с этим?

Виталий Шовтак подтвердил, что 395 наказов, действительно, не были реализованы.

— Мы проанализировали причины: где-то устарела проектно-сметная документация, где-то нужно провести допэкспертизы, скорректировать сроки и виды работ. По некоторым наказам подрядчики подвели — не начали вовремя работы, пришлось снимать деньги. По некоторым объектам органы местного самоуправления не подали вовремя заявки в программы. Одна из основных причин — дефицит местных бюджетов. Что касается «листа ожидания», в зависимости от роста доходов, поступлений из федерального бюджета, наказы будут рассматриваться в приоритетном порядке, — заверил Виталий Шовтак.

В 2023 году планируется направить на выполнение наказов избирателей — 27 миллиардов рублей.

— Осенью, перед принятием программы наказов на 2024 год, необходимо провести инвентаризацию — что не сделано за предыдущие два года и что в приоритетном порядке следует поставить в план на 2024-2025 годы, — отметил Дмитрий Козловский.

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