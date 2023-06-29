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НовостиОбщество29 июня 2023 7:44

Депутаты Заксобрания Новосибирской области выполнили наказов почти на 22 миллиарда рублей

Комиссия парламента подвела итоги выполнения наказов за 2022 год
Галина СИМОНОВА
Комиссия Заксобрания Новосибирской области по наказам избирателей подвела итоги за 2022 год. Фото: Заксобрание НСО

Комиссия Заксобрания Новосибирской области по наказам избирателей подвела итоги за 2022 год. Фото: Заксобрание НСО

Комиссия Заксобрания Новосибирской области по наказам избирателей подвела итоги за 2022 год.

Отчет о выполнении наказов депутатам представил заместитель министр экономического развития региона Виталий Шовтак. Он сообщил, за 2022 год в области реализовано 1865 наказов — на сумму 21, 7 миллиард рублей. Количество выполненных наказов увеличилось на 46% в сравнении с запланированными, на 26% возросло финансирование. Лидером по объему финансирования стало образование (26, 9%). На втором месте дорожная инфраструктура — 24%, на третьем — здравоохранение (21, 4%). Далее: ЖКХ (16, 5%) и культура (3, 9%). По количеству выполненных наказов лидирующие отрасли ЖКХ — 35, 7%, образование — 20, 4%, дорожная инфраструктура — 18%.

— Идем хорошо. Но мы не увидели в отчете 395 наказов по разным округам области, — обратился к заместителю министра председатель комиссии по наказам Дмитрий Козловский. — Где эти наказы? И второе — в «листе ожидания» 425 наказов на сумму 14 миллиардов рублей. Это невыполненные наказы 2021-2022 годов. И 2020 года также. Что с этим?

Виталий Шовтак подтвердил, что 395 наказов, действительно, не были реализованы.

— Мы проанализировали причины: где-то устарела проектно-сметная документация, где-то нужно провести допэкспертизы, скорректировать сроки и виды работ. По некоторым наказам подрядчики подвели — не начали вовремя работы, пришлось снимать деньги. По некоторым объектам органы местного самоуправления не подали вовремя заявки в программы. Одна из основных причин — дефицит местных бюджетов. Что касается «листа ожидания», в зависимости от роста доходов, поступлений из федерального бюджета, наказы будут рассматриваться в приоритетном порядке, — заверил Виталий Шовтак.

В 2023 году планируется направить на выполнение наказов избирателей — 27 миллиардов рублей.

— Осенью, перед принятием программы наказов на 2024 год, необходимо провести инвентаризацию — что не сделано за предыдущие два года и что в приоритетном порядке следует поставить в план на 2024-2025 годы, — отметил Дмитрий Козловский.

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