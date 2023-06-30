В Новосибирске появились выездные занятия иппотерапией для детей с ОВЗ. Фото: Сергей Завражных/ЧС-ИНФО

В Новосибирске появились выездные занятия иппотерапией для детей с ОВЗ. Специалисты Новосибирского зоопарка теперь могут выезжать в школы и детские сады, чтобы проводить с детьми работу.

— Мы стали проводить у нас в зоопарке занятия иппотерапией и они вызвали большой интерес. Но было и много пожеланий о том, чтобы мы приезжали в садики и школы, поскольку трудно добираться к нам с больными детьми. Мы подали заявку на грант, наш проект посчитали социально значимым и мы его выиграли. На деньги гранта мы купили коневоз на две лошади, хорошо оборудовали его, и у нас появилась возможность выезжать к детям. Выезжают с подготовленными лошадьми два коновода, два иппотерапевта. Работаем с детскими садами и школами, — рассказала изданию ЧС-ИНФО заведующая выездным сектором Новосибирского зоопарка Ирина Бокланова.

Специалист отметила, что верховая езда в целом очень полезна для человека, особенно — для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

— Лошадь двигается особенно. Во-первых, у нее более высокая температура тела — 38, 5, то есть, она греет. Плюс при ходьбе она передает всаднику движения вверх-вниз, вперед-назад, вправо-влево и всадник непроизвольно должен поймать эти движения, иначе он просто не усидит на лошади. Он подключает для этого неведомые ему мышцы и нейронные связи, и в результате происходит воздействие, буквально, на весь организм, — пояснила Ирина.

В проекте задействованы два штатных иппотерапевта: Ксения Карелина и Юлия Бабенко. Лошадь для занятий используют уже в возрасте — кобыле по кличке Белоснежка 23 года. Она работает только с детьми и отличается особо спокойным нравом.

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