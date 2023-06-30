На Сибирском транспортном форуме показали схему новосибирского метро с 32 новыми станциями

На Х Сибирском транспортном форуме показали схему Новосибирского метро с 32 новыми станциями. Фото: Даба ДАБАЕВ

На Х Сибирском транспортном форуме показали схему Новосибирского метро с 32 новыми станциями. Власти планируют удлинить Ленинскую и Дзержинскую ветки, а также построить новую.

Новая ветка должна будет идти от жилмассива «Родники» до Ключ-Камышенского плато. Она должна будет проходить через станцию «Березовая роща», которая станет пересадочной.

Дзержинскую ветку хотят продлить до станции «Молодежная» на правом берегу и до площади Кирова на левом. Планируется, что с левого берега также возможно будет на метро добраться до Родников — там планируется закончить ветку на правом берегу. А на левом конечной станцией должна стать «Чистая Слобода».

Первыми в списке стоят станции «Гусинобродская» и «Молодежная». Их планируют построить до 2035 года.

Напомним, в 2023 году в Новосибирске должна открыться станция метро «Спортивная». Ее открытие перенесли на октябрь в связи с экспертизой, которая проводится в Москве в несколько этапов. Эта станция должна стать удобной для подъезда к новому ЛДС и парку Арена.

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