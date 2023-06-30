«Если по таким везти беременную — она родит»: в Новосибирске прокуратура через суд требует отремонтировать дороги в 25-й медсанчасти

В Новосибирске прокуратура пытается через суд добиться ремонта дорог в 25-й медсанчасти. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске прокуратура пытается через суд добиться ремонта дорог в 25-й медсанчасти. Жители города неоднократно жаловались на их ужасное состояние.

— 25-ая медсанчасть — одно из крупнейших медучреждений города, в управлении которого находится большой участок с дорогами между корпусами. По ним перевозят пациентов, в разных состояниях, в том числе — маломобильных. Люди часто жаловались на состояние этих дорог. Говорили, что «если по таким везти беременную, то она родит, а если человека в тяжелом состоянии, то можно и не довезти», — рассказал КП-Новосибирск прокурор Калининского района Николай Земеров. — Больнице было внесено представление о том, что дороги необходимо привести в норму.

Выполнить представление медучреждение не смогли из-за недостаточного финансирования. Тогда, в июне этого года, прокуратура обратилась в Калининский районный суд с иском, который обяжет больницу заняться ремонтом дорог.

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