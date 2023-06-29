В селах Новосибирской области острая нехватка кардиологов и учителей математики

В Барабинском районе не хватает кардиологов. Фото: Уполномоченный по правам человека в НСО.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева побывала с рабочим визитом в Барабинском районе. Глава района Игорь Кутепов рассказал о социально-экономическом развитии и трудностях, с которыми столкнулись в 2023 году.

– В целом финансирование для решения социально-значимых задач значительно улучшилось. В последние годы активно строим и ремонтируем объекты здравоохранения, культуры, жилые (специализированный жилищный фонд) и иные значимые объекты. Так, начали возводить два дома для служебного жилья врачам, – рассказал Кутепов. – При этом сохраняется острая потребность в кардиологах. Сложная ситуация с педагогическим составом в сельских поселениях – в особенности по математике и физике.

Также глава района отметил, что из-за редких осадков и засухи в некоторых хозяйствах погибло до 70% посевов, что, несомненно, скажется на урожае. А проводимый ремонт дорог из-за недостаточного финансирования не обеспечивает потребности района.

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