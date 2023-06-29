Купинскую ЦРБ под Новосибирском оштрафовали за плохое оснащение и нехватку врачей

Купинскую ЦРБ в Новосибирской области оштрафовали на 75 тысяч за деятельность с нарушением лицензии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Купинскую ЦРБ в Новосибирской области оштрафовали на 75 тысяч за деятельность с нарушением лицензии. Проверка областного Росздравнадзора выяснила, что в медучреждении не хватала персонала и оборудования.

— Учреждением частично нарушены стандарты оснащения практически по всем профилям оказания медицинской помощи: терапия, анестезиология и реаниматология, детская неврология и эндокринология. Также нарушен стандарт оснащения автомобиля скорой медицинской помощи для общепрофильной фельдшерской выездной бригады, — сообщили в Купинском районном суде. — Внеплановыми проверками Росздравнадзора установлено, что в ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» не представлены трудовые договоры, заключенные с работниками, имеющими необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности «онкология», «стоматология хирургическая». Согласно представленному штатному расписанию на 1 января 2023 года врач-онколог и врач стоматолог-хирург отсутствуют в штате медицинской организации.

Больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей.

Напомним, за последние пару лет в медучреждении случилось несколько громких смертей, вызвавших общественный резонанс. Так, весной 2023 года жительница Купинского района обвинила медиков в смерти своего годовалого сына. Ребенок скончался от стеноза аортального клапана, но лечили его от ОРВИ. Осенью 2022 года жительница Купина обвинила врачей в гибели своей 12-летней девочке. Ей, по словам мамы, также неверно поставили диагноз и лечили от ОРВИ вместо менингита. В марте 2023 жители села в Купинском районе обвинили медиков в том, что те не заметили начавшийся сепсис у 60-летней пенсионерки, когда она попала в больницу с переломом ноги.

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