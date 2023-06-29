При виде актера началась паническая атака: сибирячка побывала на дне рождения Джеки Чана

Джеки Чан сфотографировался на память с Татьяной Гороховой. Фото: Горсайта.

Жительница Новосибирска Татьяна Горохова побывала на дне рождения известного актера Джеки Чана. О поездке в Поднебесную она рассказала журналисту Горсайта.

– Этого не может быть, это просто сон – первые мысли, которые были у меня, когда я узнала о выигранной поездке в Китай на празднование дня рождения Джеки Чана, – призналась Татьяна.

В апреле 2024 года знаменитому актеру из Китая, постановщику трюков и каскадеру Джеки Чану исполнится 70 лет. Миллионы фанатов ждут, что, как и девять лет назад, в 2014 году их пригласят в Поднебесную на празднование юбилея кумира.

Татьяна Горохова уже трижды была в Китае. И в каждый свой визит общалась с мировой звездой.

– Первый раз я ездила в страну на 60-летие актера. На нем присутствовали 800 фанатов из разных стран. Всех собрали на большой площадке, где прошел концерт, который вел сам Джеки Чан. После мероприятия актер подошел к каждому из присутствующих, сказал несколько слов и сделал фото на память. Когда он подошел ко мне, у меня началась паническая атака: я не могла вымолвить и слова, начала задыхаться, – вспоминает Татьяна.

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