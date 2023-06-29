В Новосибирске временно закрыли кладбище «Южное» в Академгородке

В Новосибирске временно прекратили плановые захоронения на кладбище «Южное» в Академгородке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске временно прекратили плановые захоронения на кладбище «Южное» в Академгородке. Некоторое время назад люди жаловались на затопление некоторых участков.

— На кладбище прекратили захоронения в плановых кварталах, которых осталось не так много, разрешив так называемые родственные подзахоронения. В соответствии с нынешним законодательством граждане могут попросить участки на любом кладбище города, — сообщает издание «Родные Берега».

Позже районные власти утвердили для плановых захоронений новый квартал на «Южном» кладбище.

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