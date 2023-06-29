Замотал морду изолентой и таскал по асфальту: на окраине новосибирского поселка нашли мертвого крокодила

Истинную причину гибели крокодила еще предстоит выяснить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На окраине поселка Сузун нашли мертвого крокодила. Он, а также волки редкой породы и питон жили у местного жителя, который устроил зоопарк на территории заброшенного завода. Местные жители пожаловались на животных в местную администрацию. К решению проблемы подключились минприроды региона и Росприроднадзор.

- Была проведена совместная проверка в отношении гражданина, содержащего диких животных. Как оказалось, содержание проводилось незаконно. 28 июня пять волков и одного питон изъяли сотрудники Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования совместно с отделом МВД по Сузунскому району. На передержку животных разместят в новосибирском зоопарке, - сообщили в районной администрации.

Одна из местных жительница сообщила КП-Новосибирск, что погиб не только крокодил, но и страус, который также жил в этом страшном зоопарке.

- Крокодила таскали по улице Крылова. Замотали ему морду изолентой. У него, бедолаги, хвост волочился по асфальту, - написала женщина.

А потом его тело без признаков жизни нашли в траве на окраине поселка.

В минприроды НСО прокомментировали, что обращения о незаконном содержании рептилии не поступали.

- Министерство осуществляет полномочия по регулированию численность охотничьих ресурсов на территориях охотничьих угодий Новосибирской области. В случаях содержания диких животных гражданами (в населенных пунктах) во избежание угрозы жизни и здоровью населения, мы рекомендуем незамедлительно обращаться в Росприроднадзор и полицию, - сообщили в ведомстве.

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