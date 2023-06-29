Нашли неравнодушные жители: волонтеры раскрыли подробности поисков пенсионера в бежевой ветровке

Потерявшегося пенсионера узнали случайные люди. Фото: ЛизаАлерт НСО.

Поиски 68-летнего Владимира Савинских из Новосибирской области завершились благополучно. Мужчину нашли спустя два дня. Напомним, он пропал во вторник, 27 июня. В том числе волонтеры ПСО «Лиза Алерт» отрабатывали версию, что пенсионер вышел на прогулку и потерял память. Но 28 июня по камерам видеонаблюдения удалось отследить, что он уехал из Заельцовского района, где проживал: сел на автобус, который следовал до вокзала Новосибирск-Главный. При этом в здании вокзала его не обнаружили.

− Активный выезд на поиск осложнился сразу несколькими факторами − всю ночь шел проливной дождь. Ориентировки, которые мы расклеивали, не выдерживали таких испытаний. А фото, которое предоставили родные, было 15-летней давности, − рассказали в поисковом отряде.

Информация о том, что Владимира Савинских нашли, появилась вечером 29 июня.

− Благодаря неравнодушной Татьяне, которая предоставила отряду информацию о предположительном нахождении пропавшего, дедушка найден, жив, − сообщили волонтеры. – Отряд отработал информацию оперативно.

Волонтеры обратились к жителям Новосибирской области с просьбой фотографировать своих родных и близких чаще, чтобы в подобных случаях знать наверняка, как сегодня выглядит человек, которому требуется помощь.

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