В Новосибирске закрылся последний филиал московской сети ресторанов «Планета Суши»

Планета суши закрыта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске закрылась последняя точка «Планета Суши» с азиатской кузней. На портале 2GIS отмечено, что филиал временно закрыт на неопределенный срок. Ранее ресторан работал на первом этаже ТЦ «Фантазия» на площади Карла Маркса.

Оформить заказ с доставкой на сайте тоже, увы, не получится. Пользователю приходит красное уведомление: «нет доставки по этому адресу». По любому адресу.

Заказать еду нельзя. Фото: 2GIS / сайт ресторана.

Дозвониться до магазина любопытный клиент не сможет: номера заблокированы или развлекают абонента рекламой, музыкой и гудками. Ответа нет.

В компании, владеющей сетью — столичной фирме «Росинтер» — также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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