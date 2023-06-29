Губернатор рассказал про развитие авиаотрасли и логистики Новосибирской области

Андрей Травников рассказал про то, как в Новосибирской области развивается авиаотрасль и логистика. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников рассказал про то, как в Новосибирской области развивается авиаотрасль и логистика. Глава региона обсудил развитие этих отраслей с помощником президента России Игорем Левитаном на x Международном Сибирском транспортном форуме.

— Для Новосибирской области актуально развитие автомобильной инфраструктуры в обход Новосибирска, продолжение строительства Восточного обхода, расширение трассы «Иртыш», — пояснил Андрей Травников. — В отношении железнодорожной инфраструктуры — проект строительства второго пролёта на ж/д мосту в Новосибирске, чтобы увеличить пропускную способность именно для транзитных грузов, минуя станцию Инская. Также — реконструкция для полноценного двухпутного пути «Новосибирск—Барнаул». С юга поток грузов тоже растёт.

Игорь Левитан также высоко оценил новый терминал, построенный в аэропорту «Толмачево». Он отметил, что это не только второй по объему аэропорт в России, но и потенциальный кандидат в топ-3 аэропортов по дизайну.

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