В Кемеровской области ищут троих подростков, пропавших в турпоходе

Парней ищут 4 отряда. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе ищут троих подростков, которые 28 июня потерялись во время туристического похода. Парни опередили группу, но к лагерю так и не вышли. О происшествии сообщает Сибдепо.

В тайге Междуреченска потерялись 13-летний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин. Подростки спускались с пика Поднебесного в составе туристической группы, опередили остальных, но до назначенной точки так и не дошли.

Как указывает источник издания, уже сформированы четыре поисковые группы, которые прочесывают реки, склоны пика, близлежащие поселки, переправы и дороги. Поискам сильно мешает горный рельеф местности.

Детей ищут даже с помощью квадрокоптеров.

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