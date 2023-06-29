Глава Новосибирской области Травников рассказал о начале обновления транспортного парка в городе

В Новосибирск везут новые современные троллейбусы.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Новосибирске началась масштабная реновация транспортного парка. О том, сколько новых троллейбусов привезут в город, рассказал губернатор области Андрей Травников.
— К концу 2023 года в Новосибирск привезут 120 современных троллейбусов белорусско-уфимского производства. В следующем году — ещё 49. Их закупят по федеральному проекту, — отметил политик.
В троллейбусах нового типа будут системы безналичной оплаты и видеокамеры в салоне.
Как подчеркнул Травников, заменят около двухсот машин. За текущий и 2024 годы троллейбусный парк Новосибирска обновят полностью. После этого, говорит губернатор, предстоит работа с автобусными и трамвайными парками.
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