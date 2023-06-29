Новосибирец стал бродягой после того, как его больную мать обманули на квартиру

Сейчас квартира у государства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске местный лишился наследства и стал бродягой из-за мошенников, которые «получили в наследство» жилье его матери по фиктивному завещанию. О необычном деле в эфире радио КП-Новосибирск рассказал прокурор Калининского района Николай Земеров.

— На личный прием в прокуратуру обратился гражданин, имеющий вид человека без определенного места жительства. Новосибирец покинул квартиру матери и начал вести асоциальный образ жизни. Когда вернулся домой — увидел, что матери дома нет, а замки сменены, — рассказывает прокурор.

Оказалось, что на тот момент мать обратившегося за помощью была мертва. За несколько лет до этого она якобы написала завещание о передаче квартиры иному лицу на территории иностранного государства.

Сотрудники выяснили, что женщина болела психическим недугом и не была на территории других стран. Решением суда завещание признали недействительным, возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

К сожалению, мужчина скончался во время судебных разбирательств — в итоге квартира досталась государству. Ее передадут нуждающимся по договору социального найма.

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