Губернатор Андрей Травников дал старт масштабной реновации транспортного парка Новосибирска

К концу 2023 года в Новосибирск поступят 120 современных троллейбусов. Фото: Правительство НСО

Помощник Президента России Игорь Левитин, Губернатор Андрей Травников и управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов приняли участие в церемонии передачи ключей от новых троллейбусов марки «Горожанин» для пассажирских маршрутов города Новосибирска. Мероприятие состоялось в рамках Х Международного Сибирского транспортного форума.

Глава региона отметил, что выпуск на линию очередной партии новых троллейбусов фактически даёт старт масштабной реновации парка городского транспорта. К концу 2023 года в Новосибирск поступят 120 современных троллейбусов белорусско-уфимского производства. А в следующем году — ещё 49, которые будут приобретены по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

— Три года назад стартовала программа ускоренного обновления нерельсового общественного транспорта в Новосибирске. В эти годы мы старались использовать все возможные варианты финансирования, от проекта «Народный бюджет» до участия в различных федеральных программах. Сегодня мы присутствуем при передаче первой партии крупной закупки, осуществлённой совместно областным и городским бюджетами и «Сбербанк лизинг». Спасибо всем нашим партнёрам! Современные троллейбусы уже опробованы на улицах Новосибирска. Будет обновлено около двухсот машин. За этот и следующий год мы полностью обновим троллейбусный парк города и продолжим обновление автобусного и трамвайного парков, — подчеркнул Губернатор.

Новые машины с 20-километровой дальностью автономного хода позволят изменить маршрутную сеть города и продлить существующие маршруты электротранспорта к новым микрорайонам — Южно-Чемскому, Дивногорскому, в Новомарусино, Стрижи, Европейский берег, на ул. Выборную. Из технических особенностей новосибирских новых машин — система валидаторов для оплаты проезда и цифровая видеокамера, передающая картинку в систему «Безопасный город»

Вопросы обновления парка общественного транспорта Новосибирска находятся на особом контроле Губернатора и Правительства Новосибирской области.

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