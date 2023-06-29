Рядового осудили за полугодовое отсутствие в новосибирской военной части

Рядовой полгода не появлялся в военной части. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В красноярском гарнизонном военном суде вынесли приговор контрактнику, который служил в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Рядовой проходил военную службу по контракту в Новосибирске. 14 ноября 2022 года он не явился в воинскую часть, преследуя умысел на дезертирство. О своем местонахождении командование воинской части не уведомлял, в правоохранительные органы или органы военного управления по вопросу дальнейшего прохождения военной службы не обращался, – рассказали в суде.

До середины весны 2023 года контрактник жил привычной жизнью на гражданке, временами подрабатывал. Свою причастность к ВС России скрывал. Также успел попасть под следствие – украл мобильник у знакомого.

– 10 апреля военнослужащего задержали полицейские – в связи с этим его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено, – уточнили в пресс-службе суда.

Приговором Красноярского гарнизонного военного суда на основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений рядового приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере 10 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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