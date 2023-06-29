«Своих детей так рано не кормила»: блогер из Новосибирска рассказала, как выхаживает птенцов синичек

Птенцы уже почти летают: Фото: Марина Трубицына.

Новосибирская блогер Марина Трубицына, также известная как Maripulya, рассказала КП-Новосибирск чудесную историю спасения птенцов.

— Неделю назад я шла за ребенком в сад. У калитки увидела 4 птенцов — синички лежали на земле. Позвонила в Центр реабилитации диких животных и передала их волонтерам. А позже мне дети еще 2 принесли. Неудобно было снова волонтеров просить — у них сейчас самый «пик» по выпавшим птицам, — рассказывает спасительница.

В итоге девушка связалась со знакомым орнитологом и выяснила, как в домашних условиях ухаживать за птенцами. Блогер призналась: иногда было сложнее, чем в уходе за собственными детьми.

— Первый раз они просыпаются в 5:00, потом в 5:30, в 6:00... Если честно, я своих детей не вставала так рано кормить. Выкармливаю птичек специальной смесью для птенцов попугаев. Синички не особо прихотливы в пище — им можно давать не только насекомых. Иногда делаю специальную кашу из яйца, моркови и творога.

По словам блогера, за неделю птенцы уже почти научились летать. Смущает только одно: куда деть диких птиц после выхаживания?

Орнитологи посоветовали девушке найти маму-синицу, которая примет малышей и будет ухаживать, как за своими. Однако Марина боится, что хищные птицы могут взять птенцов «под опеку» быстрее.

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