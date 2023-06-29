Мэр Анатолий Локоть представил помощнику президента план развития дорожной инфраструктуры Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть представил концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска. Фото: Мэрия Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть представил помощнику Президента РФ Игорю Левитину концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска в долгосрочной перспективе. Встреча состоялась в рамках x Международного сибирского транспортного форума, который проходит в Новосибирске с 28 по 30 июня.

— Основная задача, которую предстоит решить в будущем, — избавить Новосибирск от пробок. Подсчеты специалистов говорят, что изменить дорожную ситуацию возможно, если построить систему развязок. На макете, который здесь представлен, можно увидеть, как будет выглядеть улица Большевистская в результате реализации этого проекта. Планируется строительство развязок в районе Октябрьского моста на правом берегу, в районе Матвеевки, где улица Одоевского выходит на Бердское шоссе. В перспективе также — строительство развязки на улицах Восход, Зыряновской и Гурьевской, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Сегодня мы представили эти планы руководителям федерального уровня.

Живое обсуждение вызвал проект комплекса многоуровневых дорожных развязок на улицы Большевистской, Бердском шоссе и Старом шоссе с ключевыми развязками, которые обеспечат непрерывное бессветофорное движение от площади Инженера Будагова практически до самого Академгородка. В их числе — развязка на площади Инженера Будагова, возводимая в рамках строительства четвертого моста через Обь. Объект будет окончательно оформлен и введён в эксплуатацию вместе со сдачей мостового перехода.

Проект также включает развязку заезда на Октябрьский мост со стороны улицы Большевистской и южный съезд с него со строительством путепровода в створе улицы 2-й Обской. Ориентировочная стоимость этого комплекса — 9,3 миллиардов рублей.

Предусмотрено развитие улицы Зыряновской в качестве дублера улицы Большевистской со строительством развязки на пересечении с улицей Восход с реконструкцией путепровода через железную дорогу. Реализация проекта позволит перераспределить автомобильные потоки, идущие по ул. Большевистской. Примерная стоимость работ — 2,4 миллиарда рублей.

Еще один важный проект, отражённый на макете, — строительство развязки на пересечении Бердского шоссе с улицей Одоевского. Она запроектирована в двух уровнях с путепроводом по улице Одоевского над железной дорогой и Старым шоссе, представляет собой две органично увязанные транспортные развязки. Ориентировочная стоимость строительства — 9, 9 миллиардов рублей.

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