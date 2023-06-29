Полицейские начали проверку инцидента с детьми мигрантов, бегающими с ножами по Новосибирску

Инцидентом заинтересовалась полиция. Фото: предоставлено читателем.

В Новосибирске начали проверку истории с дошколятами, которые бегали за подростками с ножами и просили «сотку». Ранее КП-Новосибирск рассказывала об этом случае и публиковала фото и видео с места.

— Сообщений и заявлений по этому факту в полицию не поступало. Информация по публикации зарегистрирована в отделе полиции №5 УМВД России по Новосибирску. Сейчас полицейские выясняют личности детей и их родителей, а также подробности происшествия, — отметили в ведомстве.

В областной прокуратуре также начали проверку.

— В рамках проверки оценят работу органов образования и полиции, занимающейся профилактикой безнадзорности и детских преступлений, — пояснили в прокуратуре.

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