Полицейские начали проверку инцидента с детьми мигрантов, бегающими с ножами по Новосибирску

Инцидентом заинтересовалась полиция. Фото: предоставлено читателем.
В Новосибирске начали проверку истории с дошколятами, которые бегали за подростками с ножами и просили «сотку». Ранее КП-Новосибирск рассказывала об этом случае и публиковала фото и видео с места.
— Сообщений и заявлений по этому факту в полицию не поступало. Информация по публикации зарегистрирована в отделе полиции №5 УМВД России по Новосибирску. Сейчас полицейские выясняют личности детей и их родителей, а также подробности происшествия, — отметили в ведомстве.
В областной прокуратуре также начали проверку.
— В рамках проверки оценят работу органов образования и полиции, занимающейся профилактикой безнадзорности и детских преступлений, — пояснили в прокуратуре.
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