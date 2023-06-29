Под Новосибирском объявлены поиски дачницы в белых туфлях

Женщина ушла из дачного поселка Кудряшовский. Фото: ПСО "Лиза Алерт НСО".
Новосибирские волонтеры объявили поиски 76-летней женщины. Наталья Бройтман (Овсянникова) ушла из дачного поселка Кудряшовский в четверг, 29 июня. Об этом сообщили в ПСО «Лиза Алерт».
- Женщина ушла в неизвестном направлении, - уточнили волонтеры.
Приметы Натальи Алексеевны: рост 155 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Предположительно была одета в бежевую куртку или кофту, черные штаны и белые туфли.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 68-летнего Владимира Савинских. Пенсионер пропал во вторник, 27 июня. Есть предположение, что мужчина вышел на прогулку и потерял память.
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