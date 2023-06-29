Грабитель вырвал у новосибирца сумку, в которой было 185 тысяч рублей . Фото: стоп-кадр // ГУ МВД НСО.

В Новосибирске у ТЦ в Дзержинском районе произошло ограбление. На 57-летнего мужчину напал неизвестный и силой отобрал у него сумку с крупной суммой. В ней было 185 тысяч рублей. Подробности о случившемся рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– 21 июня задержанный находился в одном из финансовых учреждений. Там он увидел, как гражданин обналичил через банкомат деньги. Злоумышленник проследил за мужчиной и настиг его в ТЦ. Он где попытался отобрать сумку. Но потерпевший вырвался и побежал на парковку. Нападавший настиг жертву и выхватил сумку. Он вытащил из нее деньги и убежал, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Злоумышленника поймали. На него возбудили уголовное дело за грабеж и отправили в СИЗО. В полиции устанавливают местонахождение денег.

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