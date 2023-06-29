В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за обрушения фасада Стоквартирного дома. Фото: предоставлено Александром Суминым/Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за обрушения фасада Стоквартирного дома. Местные жители уже давно жаловались на состояние здания: по стенам расползались трещины, окна выпадали из рам, а штукатурка в подъездах слазила из-за сырости.

А утром в четверг, 29 июня, из фасада здания прямо на тротуар выпали несколько кирпичей.

— Прокуратурой Центрального района проводится проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по факту обрушения фасада Стоквартирного дома, — сообщили в ведомстве. — По результатам будет решен вопрос о наличии оснований для мер прокурорского реагирования.

Проводится проверка будет с участием специалистов Государственной жилищной инспекции региона.

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