Губернатор Андрей Травников обозначил перспективы развития авиационной отрасли и логистического комплекса Новосибирской области. Фото: правительство НСО.

Развитие логистических связей в новых условиях обсудили помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках работы Логистической гостиной X Международного Сибирского транспортного форума. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

В работе площадки «ТЛК 2.0. Новое качество и ориентиры международной логистики в условиях глобальных трансформаций» также приняли участие председатель совета директоров Корпорации АЕОН Роман Троценко, председатель совета директоров Новосибирского транспортного терминала Александр Кахидзе.

Игорь Левитин и Роман Троценко высоко оценили возможности нового терминала аэропорта «Толмачёво».

– Один из лучших аэропортов в России. Второй по объёму, и я думаю, что по дизайну будет в топ-3 аэропортов страны, – отметил Игорь Левитин.

Губернатор Андрей Травников обозначил основные цели и задачи развития транспортно-логистической инфраструктуры Новосибирской области.

– За год мы увидели растущую транзитную роль новосибирского транспортного узла. Для Новосибирской области, если говорить про конкретные локальные проекты, безусловно, актуально развитие автомобильной инфраструктуры в обход Новосибирска, продолжение строительства Восточного обхода, расширение трассы «Иртыш». В отношении железнодорожной инфраструктуры – это проект строительства второго пролёта на центральном железнодорожном мосту в Новосибирске для того, чтобы увеличить пропускную способность именно для транзитных грузов, минуя станцию Инская. Также – реконструкция для полноценного двухпутного пути «Новосибирск–Барнаул». С юга поток грузов тоже растёт.

Но не только транзитная составляющая для нас важна, мы занимаемся перегрузкой, сортировкой и формированием собственных грузов. Поэтому всё, что касается контейнеризации – это про нас. В прошлом году я анонсировал, что мы внутри региона стимулируем контейнеризацию грузов. По согласованию с Западно-Сибирской железной дорогой, Барабинск определён как станция формирования контейнерных поездов для отгрузки зерна. Из Барабинска прямым направлением контейнеры с продукцией нашего агропромышленного комплекса уходят в Китай. Следующий узел, у которого есть потенциал − это станция Карасук. Надеемся запустить проект уже в этом году, – сказал Андрей Травников.

Андрей Травников отметил, что для Новосибирской области авиационная отрасль – предмет гордости и перспективное направление развития.

– Для сибиряков, для Дальнего Востока тема сверхактуальная. Именно поэтому три года назад, в рамках ассоциации «Сибирское соглашение», при поддержке аппарата Полпреда Президента РФ в СФО, был запущен проект по разработке стратегии, концепции развития местной и межрегиональной авиационной сети. В стратегии аэропорта «Толмачёво» заложена задача обеспечения транспортной доступности для всех регионов Сибири и Дальнего Востока. Нам важно, каким образом пассажиры на местных линиях будут добираться до крупных региональных аэропортов, и через развитую сеть маршрутов, которую мы совместно создаём, смогут добираться до любого уголка страны и мира, – подчеркнул Губернатор.

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