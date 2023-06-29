Плавучие фонтаны ремонтировать не будут - устарели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Новосибирска решили не восстанавливать плавучий фонтан на Оби. Напомним, он проработал в районе Михайловской набережной около 15 лет.

– Фонтан вышел из строя. Восстановить его, думаю, вряд ли возможно – эксплуатировали длительное время и технологии, по которым его строили уже существенно устарели, – сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Тут лучше говорить о создании нового плавучего фонтана. Но пока актуальная задача – запуск, ремонт и эксплуатация уже действующих на территории города.

Плавучий фонтан был впервые запущен в районе парка «Городское начало» у Михайловской набережной в 2003 году – в честь 110-летия Новосибирска. Автором проекта являлся директор муниципального учреждения «Городской фонтан», доцент НГТУ Леонид Зотов. Сначала на реке работал один фонтан, через год запустили еще два. Они состояли из трех чаш, а струя воды поднималась вверх на 32 метра. В 2015 году фонтаны капитально отремонтировали. Последний раз новосибирцы любовались ими в 2019 году.

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