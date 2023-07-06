«Набрала кредитов, нет денег на еду»: волонтеры спасли более 20 кошек в доме одинокой пенсионерки в Новосибирской области

Пожилая женщина с трудом может прокормить себя. Фото: Предоставлено зоозащитниками

В Новосибирской области волонтеры накормили более 20 умирающих кошек в доме одинокой пенсионерки. Жительница Ордынского лишилась почти всей пенсии и не смогла содержать животных:

- Лене 65 лет, всю жизнь жила со строгой мамой и работала санитаркой в больнице. Мама умерла, и Лена осталась одна: она не умеет сама готовить и тратить деньги. На ремонт дома набрала кредитов, теперь всю ее пенсию списывают приставы, живет впроголодь. Родных ближних и друзей почти не осталось, - рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Алена.

Волонтеры приехали и ужаснулись — в доме более 20 кошек, некоторые умерли от голода, другие ходят тощие и больные.

- Родственники и большинство соседей от нее отвернулись, думают — раз 20 кошек держит, значит ненормальная. А она просто не умеет толком готовить, тратить деньги, вести хозяйство ее никто не учил. Ее ругают, а она в ответ плачет каждый раз, - сообщила зоозащитница Алена.

Зоозащитники объявили сбор на корм животным, по 10 тысяч рублей в месяц. Принять животных некуда — единственный приют переполнен, а больных кошек нужно прививать. Волонтеры ищут людей, кто мог бы вылечить котов и кошек и забрать в добрые руки.

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