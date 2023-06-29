В Дзержинском районе Новосибирска нашли бездыханное тело мужчины

Полицейские работали на месте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 29 июня в Дзержинском районе Новосибирска нашли мертвое тело местного жителя. Фотографии с места события очевидцы опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с Огоньком».

— Нам пишут читатели. Улица Коминтерна 128/1 — лежит труп мужчины, — указано в посте.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили этот факт.

— Нашли тело без видимых признаков насильственной смерти. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как следователи нашли тело пропавшего под городом 71-летнего садовода. Тогда сибиряк ушел гулять с дачи и пропал.

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