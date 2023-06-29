«Был жесткий порыв ветра»: в Новосибирске одна из цветочных композиций на Ленина упала на прохожую

Одна из цветочных композиций рухнула на прохожую из-за сильного ветра. Фото: Вера ИВАНОВА

В четверг, 29 июня, на улице Ленина в Новосибирске произошел неприятный инцидент. Одна из цветочных композиций рухнула на прохожую из-за сильного ветра. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

− Был очень жесткий порыв ветра. На площади Ленина даже дорожные знаки упали. К сожалению, одна из цветочных конструкций не выстояла, − уточнила в беседе с КП-Новосибирск Анна Терешкова. – В это время рядом с ней фотографировались женщина с ребенком. Ребенок, конечно, перепугался.

Однако ребенок успел отскочить и не пострадал. Чтобы перестраховаться, на место вызвали скорую помощь.

Вице-мэр отметила, что и женщина скорее всего не получила серьезных травм. Политик связалась с пострадавшей и принесла ей свои извинения.

После произошедшего флористам, украшавшим улицу Ленина, поручили более надежно закрепить конструкции. Ведь непогода в Новосибирске продолжает бушевать.

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