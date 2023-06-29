Коровы Новосибирской области обогнали по суточным надоям всех в Сибири и за Уралом. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Новосибирской области продолжают расти темпы производства молока. По данным правительства региона, продуктивность дойного стада в регионе равняется 19,9 кг. А в сутки производство молока превышает 2251 тонн. Это больше на 39,2 тонны в сравнении с 2022 годом. Такой показатель – самый высокий в Сибири и за Уралом. При этом известно, что молочным скотоводством в области занимаются 275 сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств.

Ситуацию с производством молока прокомментировал замминистра сельского хозяйства НСО Андрей Шинделов.

Он отметил, что власти предусмотрели неблагоприятные погодные условия, которые в этом сезоне были в регионе. Они негативно повлияли на посевы и кормовую базу для скота. Поэтому министерство сельского хозяйства совместно с агропредприятиями прорабатывает вопросы пересева сельхозкультур, а также посева однолетних культур для заготовки сена. Помимо этого, власти прорабатывают вопрос введения ЧС при необходимости. Условия этого режима позволяют вводить дополнительные меры. В том числе те, что касаются заготовки и транспортировки кормов.

– Мы проводим работы по закрытию потребностей во всех предприятиях Новосибирской области, чтобы в зимне-стойловый период они зашли с достаточным количеством кормов, – подчеркнул замминистра Андрей Шинделов.

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