Андрей Травников вошел в топ Национального рейтинга губернаторов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото: Александр ГЛУЗ

Об этом говорится в отчете, опубликованном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Результаты основаны на опросе широкого круга экспертов из разных профессиональных и социальных групп.

Андрей Травников улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом и сегодня занимает 14-е место в первой группе (топ-25).

Эксперты отмечают, что восходящий тренд укрепила встреча главы Новосибирской области с Президентом России Владимиром Путиным, который поддержал решение Травникова идти на следующий губернаторский срок.

- Среди значимых достижений региона, которые отметил Президент РФ, - рост АПК, высокие темпы жилищного строительства, реализация крупных инфраструктурных проектов, увеличение инвестиций, в том числе в газификацию региона, - отмечают эксперты. - Также оказывается значимая помощь подшефному Беловодскому району ЛНР. Только в этом году за счет поддержки Новосибирской области там обновят около 40 объектов.

Высокую оценку экспертов заслужили инициативы Андрея Травникова по созданию информационного ресурса персональной ответственности дорожных подрядчиков, по дополнительной помощи аграриям, оказавшимся в сложной ситуации из-за засухи. АПК региона в 2023 году получит рекордную сумму господдержки - свыше 5,3 миллиарда рублей. В целом Новосибирская область занимает лидирующие позиции по объему средств, получаемых из федерального бюджета.

- Опережающее финансирование - подтверждение доверия Москвы к губернаторской команде: дополнительные 549 миллионов рублей область получит на строительство кампуса НГУ, 1 миллиард рублей - на покупку нового пассажирского транспорта, - говорят представители экспертного сообщества.

Существенное влияние на позиции в губернаторском рейтинге оказывает та работа, которая проводится в связи с СВО. В рамках оказания помощи участникам специальной военной операции Новосибирская область одной из первых организовала проект по организации отдыха и сопровождения бойцов, прибывших в отпуск, запущен проект «Реабилитационный сертификат», в мае начало работать областное отделение Фонда «Защитники Отечества», губернатор показал личный пример, перечислив свою зарплату на поддержку СВО.

В июне Андрей Травников участвовал в Петербургском экономическом форуме как один из спикеров.

- Включение в список выступающих свидетельствует о высокой оценке компетенций губернатора. Андрей Травников максимально использовал возможности, предоставленные на форуме, в результате чего был подписан пакет важных для области соглашений, - подчеркивают эксперты.