«Выглядит как плюшевая игрушка»: в Новосибирске заметили белку черного цвета

Белку с черной шубкой заметили в Академгородке. Фото: Новосибирск с огоньком
Белку с черной шубкой, сидящую на дереве, заметили в Академгородке. Фото опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Новосибирцы отметили, что белочка выглядит необычно. Ведь почти всегда встречаются именно рыжие красавицы.
− Выглядит как плюшевая игрушка. Классно! – написал в комментариях один из местных жителей.
Однако стоит отметить, что такие белки – не редкость для Сибири. И ничего необычного в этом нет.
− У зверушек часто наблюдаются индивидуальные вариации в окраске меха, белки в этом не исключение. У зоологов данное явление называется полиморфизмом. В городских и пригородных лесах белки бывают различной окраски, причем и в летнем, и в зимнем наряде. Но брюшко всегда остается белым, − сообщал в беседе с КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.
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