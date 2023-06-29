«Выглядит как плюшевая игрушка»: в Новосибирске заметили белку черного цвета

Белку с черной шубкой заметили в Академгородке. Фото: Новосибирск с огоньком

Белку с черной шубкой, сидящую на дереве, заметили в Академгородке. Фото опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Новосибирцы отметили, что белочка выглядит необычно. Ведь почти всегда встречаются именно рыжие красавицы.

− Выглядит как плюшевая игрушка. Классно! – написал в комментариях один из местных жителей.

Однако стоит отметить, что такие белки – не редкость для Сибири. И ничего необычного в этом нет.

− У зверушек часто наблюдаются индивидуальные вариации в окраске меха, белки в этом не исключение. У зоологов данное явление называется полиморфизмом. В городских и пригородных лесах белки бывают различной окраски, причем и в летнем, и в зимнем наряде. Но брюшко всегда остается белым, − сообщал в беседе с КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber